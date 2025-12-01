クラウドワークスから、中小製造業のアフターサービス部門に向けたクラウド型ソリューション「Catalog Patio(カタログ パティオ)」がリリースされました。部品カタログの公開から受発注までをWeb上で完結させるシステムです。製品寿命の長期化に伴い重要性が増す保守・部品交換業務において、情報の更新遅れや誤発注といった課題を解決します。 クラウドワークス「Catalog Patio(カタログ パティオ)」 開発・提供