◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節川崎１―２広島（３０日・Ｕ等々力）川崎は広島に逆転負けし、ホーム最終戦を飾れなかった。前半１２分にＦＷ伊藤達哉が先制も、逆転された。今季は初めて、ホーム全試合（リーグ戦）で観客動員２万人超を達成した。来年も契約を残し、続投が濃厚な長谷部茂利監督はサポーターに向け「皆さんの期待に応えることができていませんが、また（リーグ４度制覇した）あの時のような強いクラブになると