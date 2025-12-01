浦和のマチェイ・スコルジャ監督（５３）が、来季も続投することが３０日、濃厚となった。複数のＪリーグ関係者が明かした。昨季途中に２度目の浦和監督に就任した同監督は、今季ここまで８位。５月には２位まで順位を上げた時期もあったが、後半戦は優勝争いには絡めなかった。しかし昨季の１３位からは順位を上げており、契約が残る来季の特別シーズンは、クラブは現体制継続の方針を固めた模様だ。今季の浦和は７月に米国で