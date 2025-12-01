あどばるが運営する貸し会議室・レンタルスペース予約サイト「TIME SHARING(タイムシェアリング)」のケータリングサービスにおいて、新たなプランの提供が開始されました。2025年10月より、大型会場限定で5つの新プランが登場しています。予算や利用シーンに応じて選べる多彩なラインナップが揃いました。企業パーティーや懇親会、結婚式二次会など、様々なイベントの満足度を高めます。 あどばる「TIME SHARING」新ケータリ