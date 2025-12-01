Ｃ大阪のＦＷラファエルハットンが退団する可能性があることが、３０日までに分かった。今季ＥＣバイーア（ブラジル）から期限付き移籍で加入。３５試合に出場し、３０日の横浜ＦＭ戦でも得点を挙げた。現在リーグ２位の１８得点を記録している主軸だ。ブラジル人ＦＷにはＪ１のクラブや、サウジアラビアをはじめとする中東のクラブも興味を示しており、マネーゲームに発展する可能性もある。本人はＪリーグでのプレーを希望し