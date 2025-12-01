株式会社エム・トゥ・エムが、地域貢献および食育活動の一環として、鎌倉市立山崎小学校の児童を対象とした工場見学を実施しました。2025年11月10日(月)に行われました。“実際に働く人”の姿を見てもらうことで、ものづくりの現場や“食”に込められた想いに触れてもらう取り組みです。 エム・トゥ・エム「鎌倉工場見学」 実施日：2025年11月10日(月)参加者：鎌倉市立山崎小学校3年生 104名場所：株式会社エム・