Ｊ１の神戸は今季の本拠最終戦を、ＦＣ東京と０―０で引き分けた。順位は、最終節を前にして５位に転落。試合後にはセレモニーが行われ、吉田孝行監督が自ら今季限りでの退任を明かした。試合は１９本のシュートを放ちながら、無得点となった。リーグ３連覇、天皇杯連覇など３季連続のタイトル獲得を目指したが、無冠に終わった今季。セレモニーであいさつを行った吉田監督は「今季限りで退任することにしました」と涙ながらに