東京国立博物館にて、恒例の正月企画「博物館に初もうで」が開催されます。2026年1月1日(木・祝)13時より開館し、新年の訪れを祝う様々な展示やイベントが行われます。干支をテーマにした特集展示や、国宝「松林図屏風」の公開など、日本の伝統文化とともに正月を迎えることができます。 東京国立博物館「博物館に初もうで」 開催期間：2026年1月1日(木・祝)〜1月25日(日)※企画や作品により展示期間が異なります