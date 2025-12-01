星野書房から、経営者が事業を安定的に成長させるためのノウハウを凝縮した新刊『年商1億・10億・100億を叶える経営フレームワーク大全』が発売されました。2025年11月27日より、全国の書店にて販売を開始しています。理念経営としくみ化に基づき、組織を自走させるための具体的なフレームワークを体系化した一冊です。 『年商1億・10億・100億を叶える経営フレームワーク大全』水野加津人著 発売日：2025年11