舌ブラシを製造するSHIKIEN株式会社から、意外に見落としがちな子供の口腔ケアに関する情報が公開されました。SHIKIEN公式HPにて閲覧可能です。あわせて、子供のデリケートな舌にも使える専用ブラシも展開されています。 SHIKIEN「子供の口腔ケア情報」公開 公開場所：SHIKIEN公式HP（https://w-1-shikien.co.jp/） 入学や進学で新しい環境に飛び込む子供たちにとって、清潔感に関する悩みは深刻な問題になり