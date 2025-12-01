30日午後、岐阜県多治見市で県道脇の斜面が崩れているのが見つかりました。けが人はいないとみられます。警察などによりますと、土砂崩れがあったのは多治見市の県道15号で、30日午後2時半ごろ、通行人から「崩落している」と110番通報がありました。県道脇の斜面が崩れましたが、巻き込まれた車はなく、けが人はいないとみられるということです。復旧のめどはたっておらず、現場周辺の道路は通行止めとなっています。道路を管理す