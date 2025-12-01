三重県熊野市の海岸では、「キノクニシオギク」が見頃を迎えています。 【写真を見る】黄色く小さな花 準絶滅危惧種「キノクニシオギク」が見頃 三重・熊野市 海岸の岩場で咲く8ミリほどの小さな花、キノクニシオギク。 熊野市の世界遺産鬼ヶ城の遊歩道沿いでは、11月中頃から咲き始めたキノクニシオギクが見ごろを迎えています。 キノクニシオギクは、三重県の南部から和歌山県の沿岸部にかけて自生する固有種ですが海岸の開