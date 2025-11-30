レッドブル・グループに所属する角田裕毅の来季の去就について、複数の海外メディアが今季限りでグループを離脱し、F1のシートを失う見通しであると報じた。レッドブル・レーシングの来季体制が確定した影響により、角田のF1からの完全撤退が濃厚となっているようだ。『Sky Sports』のテッド・クラビッツ氏によると、レッドブル・レーシングのシートはマックス・フェルスタッペンと昇格が決まったアイザック・ハジャールのコンビで