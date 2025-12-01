警察車両の赤色灯静岡県警伊豆中央署は30日、スマートフォンでスカートの中を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、同県三島市、自称公務員長島光来容疑者（25）を逮捕した。逮捕容疑は同日午後0時30分ごろ、同県伊豆の国市の商業施設で、衣料品を見ていた女性のスカートの中を撮影した疑い。署によると、盗撮に気づいた女性が店員に伝え、発覚した。容疑を認めている。