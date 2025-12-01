オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）が?幻のゴール?で３―２の勝利に貢献した。上田はＤＦ渡辺剛が所属するテルスターと敵地で対戦。０―０で迎えた前半２５分に、ペナルティーエリア内で味方からパスを受けると、すぐさま右足を振り抜きゴールネットを揺らした。今季１４ゴール目と思われたが、シュートが相手ＤＦに当たってコースが変わったため、公式記録はオウンゴールとなってしまったただ、難