アイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのが、先月29日発売の雑誌「グラビアザテレビジョン」（KADOKAWA）に登場。2号連続で裏表紙を飾る。そのアザーカットが公開。また下記のインタビューにも答えた。 【姫野ひなのインタビュー】 ・グラビアザテレビジョン2号連続の裏表紙出演おめでとうございます！ 「ありがとうございます！ 2号連続裏表紙なんて初めてで、最初聞いた時びっくりしました。 そんなログインして続きを読むThe