気づけばもう12月。クリスマスがもうすぐそこまで来た今、手作りのリースで部屋に季節の彩りを添えてみませんか？ ワイヤーも接着剤も不要で、手軽に始められます。ラフに挿すだけで自然とこなれた印象になり、赤い実が一気にクリスマス気分を高めてくれます。作った直後はテーブルや棚に飾ってみずみずしさを楽しみ、葉が乾いたら、壁にかけて玄関やリビングのアクセントにどうぞ。クリスマスリースの作り方香り高いグリーンを組