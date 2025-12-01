【男子５０メートル自由型決勝】終盤の粘りで６位に入った塩浦＝東京アクアティクスセンター競泳のジャパン・オープン最終日は３０日、東京アクアティクスセンターで行われ、神奈川県勢は女子１００メートルバタフライの平井瑞希（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５７秒２７で同種目５０メートルとの２冠を果たした。男子２００メートル平泳ぎは牧野航介（東洋大）が２分８秒６９で準優勝。同１００メートルバタフライは五味智信（ミ