２７日、天津博物館「墨林匯観−館蔵書画精品展」第２期で展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津11月30日】中国天津市の天津博物館で27日、常設展示「墨林匯観−館蔵書画精品展」の第2期が始まった。展示された明清時代の貴重な書画45点（組）は約7割が国家1級・2級文化財に指定されており、多くの人が見学に訪れている。（記者/周潤健）２７日、天津博物館「墨林匯観−館蔵書画精品展」第２期で展示を見る人