２１日、ダンフォスＢＯＣＫ圧縮機生産ラインの完成式典。（天津＝新華社配信）【新華社天津11月30日】デンマークの産業機械大手ダンフォスはこのほど、中国天津市武清区でBOCK（ボック）ブランド圧縮機の新生産ラインを正式に完成させた。年間生産能力は4万5千台を見込む。２１日、ダンフォスＢＯＣＫ圧縮機生産ラインの完成式典。（天津＝新華社配信）ダンフォスの気候ソリューション事業部中国地域副総裁、暖房・水力バラン