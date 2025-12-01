ラ・リーガ 25/26の第14節 レアル・ソシエダードとビリャレアルの試合が、11月30日22:00にレアレ・アレーナにて行われた。 レアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ウマル・サディク（FW）、ゴンサロ・グエデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはアジョセ・ペレス（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）らが先発に名