30日未明、名古屋市守山区で飲酒運転をし、事故を起こしたにもかかわらず、そのまま逃げたとして会社員の男が逮捕されました。 【写真を見る】飲酒運転で事故 車を放置して逃げた会社員の男逮捕 「酒は事故をした後で気を落ち着かせるために飲んだ」と一部容疑を否認 逮捕されたのは守山区の会社員渡辺巧樹容疑者（31）です。 警察によりますと、渡辺容疑者は30日午前4時半ごろ守山区の交差点で酒を飲んだ状態で車を運転し、中