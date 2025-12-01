エールディヴィジ 25/26の第14節 テルスターとフェイエノールトの試合が、11月30日22:30にブコ・シュタディオンにて行われた。 テルスターはソウフィアネ・ヘトリ（FW）、ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）、パトリック・ブルーワー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、ガウスー