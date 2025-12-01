【オランダ・エールディビジ第14節】(BUKO Stadion)テルスター 1-2(前半0-1)フェイエノールト<得点者>[テ]K. Tejan(89分)[フ]上田綺世(25分)、アニス・ハジ・ムーサ(63分)<警告>[フ]バート・ニーウコープ(38分)、上田綺世(48分)、シャキール・ファン・ペルシー(90分+4)