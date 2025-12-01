【ラ・リーガ第14節】(アノエタ)ソシエダ 2-3(前半0-1)ビジャレアル<得点者>[ソ]カルロス・ソレール(60分)、アンデル・バレネチェア(87分)[ビ]アジョセ・ペレス(31分)、アルベルト・モレイロ2(57分、90分+5)<警告>[ソ]ウマル・サディク(42分)、ジョン・マルティン(69分)、アンデル・バレネチェア(70分)[ビ]パプ・ゲイェ(20分)、アジョセ・ペレス(45分+2)、アルベルト・モレイロ(49分)、アルフォンソ・ペドラサ(67分)、