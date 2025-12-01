Official髭男dismが、本日12月1日に新曲「Sanitizer」をリリースした。本作は約7年ぶりとなるノンタイアップ楽曲で、バンドが”今”届けたいサウンド、楽曲をパッケージした一曲となっている。「僕」と「君」の関係性の中で、自分で打ち克ち隣に並べるようにというメッセージの込められたミディアムロックナンバー。先日11月26日にカウントダウン付き特設サイトが突如公開され、そこで流れていた一部のメロディーが「Sanitizer」の