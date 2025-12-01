シンガーソングライターの夜々が、1stアルバム『0:00』（読み方：れいじれいれいふん）をリリースすることが決定した。さらに、同作を携えた初のワンマンライブが4月4日（＝“夜々の日”）に開催される。1stアルバム『0:00』は、「時計の針が夜の0時をさす瞬間に広がる“魔法の世界”」をテーマにした作品。透明感のある歌声、0時から夜明けまでの心の動きを追うように構成された楽曲が集められ、夜々のアーティスト像を象徴する一