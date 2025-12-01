【ブリュッセル共同】石油輸出国機構（OPEC）にロシアなど非加盟の産油国を加えた「OPECプラス」は30日の閣僚級会合で、従来の生産方針を維持することを確認した。ウクライナ和平など国際情勢が不透明な中、日量200万バレルの協調減産を2026年末まで続ける。供給量を抑え、安値圏で推移する原油相場を支える。サウジアラビアなど自主的に減産する有志8カ国も30日に会合を開催。今年4月から急ピッチで供給を増やしてきたが、来