ボートレース福岡のＧII「第１２回レディースチャレンジカップ」の優勝戦が３０日に行われた。年末のクイーンズクライマックス出場に向けて優勝ノルマだった細川裕子（４３＝愛知）は６号艇で４着。賞金ランク１４位でクイーンズクライマックス出場の１２位以上には届かなかった。「スタート特訓まで伸び調整を探っていたけど、伸びなかった」と大外からの一撃仕様も試したが、思ったような成果は出なかった。それでも「ノーマ