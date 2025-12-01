２９日、２０２５上海スポーツショーの会場。（上海＝新華社記者／陳浩明）【新華社上海11月30日】中国上海市の上海世博展覧館で29日までの3日間、2025上海スポーツショー（上海国際競技文化・スポーツ用品博覧会）が開かれた。２９日、２０２５上海スポーツショーで、ライブ配信する出展企業の職員。（上海＝新華社記者／陳浩明）２９日、２０２５上海スポーツショーで、ブースアトラクションに参加する人。（上海＝新華社記者