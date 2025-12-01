３０日、文昌宇宙発射場から打ち上げられる運搬ロケット「長征７号改」。（文昌＝新華社記者／楊冠宇）【新華社文昌11月30日】中国は30日午後8時20分（日本時間同9時20分）、「実践28号」衛星を搭載した運搬ロケット「長征7号改」を海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは今回で611回目となった。３０日、文昌宇宙発射場から打ち上げら