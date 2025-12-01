ブルボンから、苺チョコレートのなめらかなおいしさを組み合わせた「アルフォートミニチョコレートくちどけ苺」が登場。2025年12月2日(火)より、期間限定で発売されます。冬の季節にふさわしい、特別なくちどけを楽しめる新商品です。 ブルボン「アルフォートミニチョコレートくちどけ苺」  発売日：2025年12月2日(火)価格：オープンプライス内容量：12個販売場所：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、