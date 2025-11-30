メ～テレ（名古屋テレビ） 11月30日午後11時55分ごろ、愛知県西部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 愛知県、岐阜県内で最大震度2の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは愛知県、岐阜県、長野県、静岡県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは40km。地震の規模を示すマグニチュードはM3.9と推定されます。 愛知県 【震度2】 新城市 名古屋守山区 【震度