福利厚生サービス「カロリパークス」を展開する株式会社びねつが、全国の企業に勤める男女を対象に「福利厚生に関する意識調査」を実施しました。調査の結果、全体で約4割が「福利厚生を1年間一度も利用していない」ことが明らかになりました。制度が整っていても届かない人が多く存在する実態が浮き彫りとなっています。 株式会社びねつ「福利厚生に関する意識調査」 調査期間：2025年10月29日(水)〜10月31日(金)