八王子市内の8ヶ寺で構成される「八王子七福神めぐり」が、令和8年(2026年)の新年より名称を変更し全面リニューアルします。新名称は「八王子八福神めぐり」となります。また、リニューアルを記念し、八王子蒸留所との初コラボレーションによる限定クラフトジンが2025年12月1日より販売中です。 八王子八福神めぐり（旧：八王子七福神めぐり） 開催期間：令和8年1月1日(木)〜1月10日(土)受付時間：午前9時〜午後5