さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。 本稿では、PayPayの決済サービス「PayPay」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元されるポイントは、特記がない限りPayPayポイント。 クレハ商品購入で最大30％還元 12月31日までの期間中、対象店舗でクレハ商品を1回あたり500円以上PayPay決済で購入すると、最大30％分のポイントが進呈される。