さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。 本稿では、2025年12月の「楽天ペイ」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元されるポイントは、楽天ポイント。 ロフトで5000ポイントが当たる 12月31日までの期間中、ロフトの対象店舗やECサイトで楽天ペイまたは楽天カードで、期間中500円以上購入すると、抽選で100人に5000ポイントが進呈される。