【こめラニアン】 12月中旬 発売予定 価格：1回300円 「こめラニアン」イメージ タカラトミーアーツは、ガチャ商品「こめラニアン」を12月中旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、おいしそうなごはんをポメラニアンの様に立体化したフィギュア。ラインナップは「おむすび」、「カレー」、「チャーハン」、「オムライス」の4種類で、オム