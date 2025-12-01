３０日、南京大虐殺犠牲者の家族祭祀活動に、花束を手に参列した生存者の劉民生さん（最前列左）、夏淑琴さん（同右）。（南京＝新華社配信／劉臻睿）【新華社南京11月30日】中国江蘇省南京市の侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館で30日、犠牲者家族による祭祀（さいし）活動が犠牲者名簿壁前で行われ、生存者の劉民生（りゅう・みんせい）さん、夏淑琴（か・しゅくきん）さんが参列した。南京大虐殺の生存者は今年に入って8人が