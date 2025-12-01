◇7人制ラグビーHSBCSVNS2026第1戦ドバイ大会最終日（2025年11月30日アラブ首長国連邦ドバイ）7人制ラグビー世界最高峰の国際大会シリーズは第1戦ドバイ大会の最終日を迎え、女子日本代表サクラセブンズは3位決定戦でフィジーに22―12（前半17―7）で勝ち、過去最高成績を更新する3位で大会を終えた。これまでは昨季の第4戦バンクーバー大会の4位が最高順位だった。日本は前半3分に水谷咲良（東京山九フェニックス）、