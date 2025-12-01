◇ノルディックスキーW杯ジャンプ男子個人第6戦（2025年11月30日フィンランド・ルカヒルサイズ＝HS142メートル）ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは11月30日、フィンランドのルカで男子個人第6戦が行われる予定だったが、強風のため中止となった。小林陵侑（29＝チームROY）、二階堂蓮（24＝日本ビール）らが出場を予定していた。