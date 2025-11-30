ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」は３０日、優勝戦が行われた。茅原悠紀（３８＝岡山）は６号艇で４着。レース後は「調整はうまくいけていた。足に関しては良かった」と納得の表情だった。賞金レースでは２着の池田浩二に約３６万円差まで迫られたものの、１位を死守して年末の大一番に向かう。グランプリはトライアル２ｎｄ発進で初戦１号艇。「またトライアルで頑張ります」と気持ちを切り替えていた。