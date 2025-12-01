床に倒れ込んで泡を吹きまくる芸人が登場。千鳥の大悟が「どういう仕組み？」と驚愕する一幕があった。【映像】泡を吹きまくる人気芸人の様子『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、松井珠理奈が出演した。SNSの発展やVR技術の進化により、世界規模でホラー市場が急拡