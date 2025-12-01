天皇皇后両陛下の長女・愛子さまがきょう（1日）、24歳の誕生日を迎えられました。愛子さまにとって、初めての公務に多数のぞまれた1年となりました。誕生日にあたりきょう新たに公開されたのは、11月に初の海外公式訪問に向けて、東京外国語大学・菊池陽子教授からラオス語のレクチャーを受けられた時の写真です。教授に続いて読むレッスンの際、その発音の難しさに思わず苦笑いされることもあったといいます。■初めてづくしの1