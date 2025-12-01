【その他の画像・動画等を元記事で観る】 再始動を発表したDOMOTOが、12月10日発売の『anan』2475号に、DOMOTOとして初めて雑誌の表紙に登場する。 ■心震わす「愛のかたまり」の季節とともに、DOMOTOとして『anan』表紙に初登場！ その年を導き占う『anan』恒例の人気企画「恋と運命」の表紙に登場するのは、今年7月に改名、そして、いよいよ再始動するDOMOTOの二人。長年愛され続けてきた名曲「愛のかたまり」のデジタルリリ&