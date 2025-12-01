【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSのVが、北東アジア初の統合型アートテインメントリゾート施設「パラダイスシティ」の新アンバサダーに決定したことが発表され、新CM「FEEL YOUR PARADISE」篇が公開された。 ■清掃スタッフを演じるVが「パラダイスシティ」内をノリノリで巡る姿に注目 「パラダイスシティ」は日本から飛行機で最短約1時間半、仁川国際空港からは無料シャトルでわずか5分、ソウル