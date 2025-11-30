プロ・リーグ 25/26の第16節 クラブ・ブリュージュとアントワープの試合が、11月30日21:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 クラブ・ブリュージュはロメオ・フェルマント（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ニコロ・トレソルディ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、マルワン・アル