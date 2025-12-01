11月30日に開催されたラ・リーガの第14節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがビジャレアルとホームで対戦した。2020-21シーズンの前半戦にプレーした古巣との一戦で２試合ぶりに先発に復帰した久保は右サイドハーフでプレー。13分には、ペナルティエリア内で仕掛けてシュートを放つが、敵DFにブロックされる。その後も押し込んでいたなか、31分に右サイドを崩され、アジョセ・ぺレスに先制ゴールを許す。前半アディ