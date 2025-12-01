【モデルプレス＝2025/12/01】元モーニング娘。の加護亜依が、12月1日発売「ヤングマガジン」（講談社）1号の巻中グラビアに登場。コスプレ姿を披露している。【写真】37歳元モー娘。雰囲気ガラリなセクシーコスプレ◆加護亜依「ヤンマガ」コスプレ企画に登場ヤングマガジン＆ヤンマガWebで連載中の6作品と人気コスプレイヤーがコラボレーション。篠崎こころ、篠原みなみ、宮本彩希、えい梨、高見奈央のほか、今回は特別に加護も参