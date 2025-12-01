初の海外公式訪問先となるラオスに関する説明を受けられた愛子さま＝11月10日、皇居・御所（宮内庁提供）天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは1日、24歳の誕生日を迎えられた。宮内庁によると、初めてとなる宮中行事や公務、海外公式訪問があり、新しい経験を積んだ1年だった。戦後80年に際して両陛下と共に沖縄、長崎を訪れた。「苦難と努力の歴史、平和の尊さを次の世代に語り継ぎ、平和を守っていこうとする取り組みに心からの敬